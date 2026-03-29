В церкви в Ереване произошел конфликт с участием Пашиняна

Конфликт обострился в январе 2025 года — на встрече с армянской общиной в Швейцарии Пашинян заявил, что деятельность ААЦ экономически непрозрачна, но менять католикоса он не собирается, поскольку церковь отделена от государства. Через несколько месяцев премьер свою риторику ужесточил. Особенно это заметно в последние месяцы — перед парламентскими выборами, назначенными на 7 июня 2026 года. В феврале генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II и запретила ему выезд из страны.