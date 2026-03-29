В церкви в Ереване произошел конфликт с участием Пашиняна

В церкви святой Анны в Ереване произошел инцидент с участием армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Во время литургии по случаю Цахказарда (Вербного воскресения. — РБК) молодой человек попытался подойти к Пашиняну, но телохранители премьера ему не позволили, пишет News.Am.
Это произошло примерно через 20 минут после начала богослужения, когда премьер выходил из церкви. Телохранители Пашиняна в ответ на действия молодого человека начали затаскивать его внутрь церкви. Присутствующие «резко выразили свое возмущение» произошедшим, говорится в материале.
«Sputnik Армения» сообщает, что в момент, когда премьер выходил из храма сквозь ряды прихожан, один из них обратился к охраннику со словами: «Не смей на меня так смотреть!» Еще один прихожанин попытался ударить сотрудника службы безопасности сзади. На попытки охранников оттащить граждан премьер отреагировал фразой: «Успокойтесь».
Противостояние властей Армении и Армянской апостольской церкви (ААЦ) набирало обороты начиная с 2020 года. Руководство церкви последовательно критикует политику Пашиняна — так, в декабре 2020 года, после поражения Армении во второй карабахской войне, лидер ААЦ католикос всех армян Гарегин II был среди тех, кто призывал Пашиняна уйти в отставку.
Конфликт обострился в январе 2025 года — на встрече с армянской общиной в Швейцарии Пашинян заявил, что деятельность ААЦ экономически непрозрачна, но менять католикоса он не собирается, поскольку церковь отделена от государства. Через несколько месяцев премьер свою риторику ужесточил. Особенно это заметно в последние месяцы — перед парламентскими выборами, назначенными на 7 июня 2026 года. В феврале генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II и запретила ему выезд из страны.
Эчмиадзин уголовное преследование католикоса осудил, назвав его «необоснованным, незаконным» и имеющим «явно политический характер».
ААЦ — один из самых популярных в Армении институтов. Опросы за июнь 2025 года показывали, что ее деятельностью удовлетворены 58% армян. По этому показателю она находится на втором месте — ее опережают вооруженные силы, работой которых удовлетворены 72% населения. Офис премьер-министра в этом рейтинге находится на девятом месте — у него 38%.
