Иран обвинил США в тайном планировании наземной операции

«Враг открыто посылает сигналы о переговорах и диалоге, а тайно строит планы наземного нападения, не подозревая, что наши люди ждут наземного вторжения американских солдат, чтобы сжечь их и навсегда наказать их региональных партнеров», — сказал Галибаф (цитата по IRIB).
По его словам, Вашингтон переключился на дипломатию после того, как понял, что не сможет достичь своих целей военным путем.
Издание Axios ранее называло Галибафа ключевой фигурой в стремлении президента США Дональда Трампа начать мирные переговоры с Тегераном. По его данным, спикер иранского парламента с самого начала выступал за дипломатическое урегулирование, поэтому спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер поддерживали с ним контакты.
Вечером 26 марта президент США вновь перенес обещанные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана — на этот раз на десять дней, до 7 апреля. Он грозил начать атаки еще в ночь на 24 марта, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, но отложил их, сославшись на прогресс в американо-иранских переговорах.
Вашингтон ранее также передал Тегерану план завершения войны из 15 пунктов, среди которых 12 составляют американские требования, включая открытие Ормузского пролива, отказ от ядерного оружия и ограничение иранской ракетной программы. Трамп настаивает, что власти Ирана хотят заключить мирную сделку с США.
23 марта в ответ на публикацию Трампа о продуктивных переговорах двух стран президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ведет никаких переговоров с Вашингтоном. Президент США, в свою очередь, говорил, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но опасается заявлять об этом публично из страха перед собственным населением.
