«Мне кажется, что американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев», — обратил внимание Ушаков. При этом он отметил: «Знаете, я, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо».
Ушаков призвал США оказать влияние на Украину
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российская сторона призывает Соединенные Штаты оказать влияние на Украину, и Вашингтон вполне способен это сделать. Это именно то, что сейчас необходимо, подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.