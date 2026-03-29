WP: наземная операция США в Иране займет пару месяцев

США готовятся к наземной операции в Иране, продолжительность которой может составить от нескольких недель до пары месяцев, утверждает The Washington Post. По информации издания, «крайне секретные военные планы» американских военных обширны: планируется захватить остров Харк и провести рейды в прибрежье Ормузского пролива. Эксперты считают, что «самой большой проблемой» США станет защита своих солдат от иранских беспилотников и ракет. В Тегеране уже заявили о готовности дать отпор американским войскам.