Суд в Челябинске отправил под арест заместителя мэра

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал заместителю мэра Александру Астахову меру пресечения в виде заключения под стражу по делам о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, передает «74». Заместителя мэра отправили под арест до 28 мая 2026 года.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тракторозаводского районного суда Челябинска.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено 29 сентября 2025 года по факту хищения бюджетных средств ООО «Проектные решения» и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведение» (МУП «ПОВВ»). Материальный ущерб, нанесенный в результате махинаций, по словам следователя, составляет более 15 млн руб.
Кроме Астахова в деле есть еще шесть подозреваемых. Не все свидетели установлены и опрошены.
По информации «74», сторона защиты просила избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на хронические заболевания вице-мэра и его постоянное место жительства. Сам Астахов заявил, что всегда работал на благо родного города и скрываться от следствия не собирается.
28 марта Астахова задержали сотрудники ФСБ. Вместе с ним был задержан начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов. Его также арестовали на два месяца, до 28 мая.
