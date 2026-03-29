Ушаков сообщил об «интересных» предложениях от Вашингтона по Украине

Соединенные Штаты выдвинули ряд «интересных предложений» по урегулированию конфликта на Украине, сообщил корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков.
«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — сказал он.
26 марта российские парламентарии встретились с американскими конгрессменами. На следующий день они провели переговоры с делегатами от американского правительства.
Российская группа обсудила с коллегами из США широкий круг вопросов, в том числе темы украинского кризиса и стратегической стабильности, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»), который входил в делегацию. Кроме Никонова, в российскую делегацию на переговорах вошли вице-спикер Думы Борис Чернышов (ЛДПР) и первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит российской парламентской делегации в США очень полезным, по его словам, это важное направление диалога, которое раньше было фактически заморожено. По словам Пескова, президент Владимир Путин дал депутатам перед поездкой установки и по ее итогам он будет детально проинформирован о ходе контактов.
