Ушаков сообщил об «интересных» предложениях от Вашингтона по Украине

Источник: РБК

Соединенные Штаты выдвинули ряд «интересных предложений» по урегулированию конфликта на Украине, сообщил корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — сказал он.

26 марта российские парламентарии встретились с американскими конгрессменами. На следующий день они провели переговоры с делегатами от американского правительства.

Российская группа обсудила с коллегами из США широкий круг вопросов, в том числе темы украинского кризиса и стратегической стабильности, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»), который входил в делегацию. Кроме Никонова, в российскую делегацию на переговорах вошли вице-спикер Думы Борис Чернышов (ЛДПР) и первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит российской парламентской делегации в США очень полезным, по его словам, это важное направление диалога, которое раньше было фактически заморожено. По словам Пескова, президент Владимир Путин дал депутатам перед поездкой установки и по ее итогам он будет детально проинформирован о ходе контактов.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше