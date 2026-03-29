Ушаков сообщил об «интересных» предложениях от Вашингтона по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит российской парламентской делегации в США очень полезным, по его словам, это важное направление диалога, которое раньше было фактически заморожено. По словам Пескова, президент Владимир Путин дал депутатам перед поездкой установки и по ее итогам он будет детально проинформирован о ходе контактов.