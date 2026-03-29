Ушаков назвал принцип, которому Россия следует в общении с партнерами

В международных отношениях Россия полностью доверяет только себе, а в отношении других партнеров руководствуется поговоркой «Доверяй, но проверяй», заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Эту поговорку весьма к месту и весьма удачно процитировал в свое время в ходе переговоров с советским руководством президент США Рональд Рейган, он сказал: “Доверяй, но проверяй”. Вот так мы действуем», — сказал он, отвечая на вопрос о доверии к американским партнерам.
26 марта российские парламентарии встретились с американскими конгрессменами. На следующий день они провели переговоры с делегатами от американского правительства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин дал установки депутатам перед поездкой. Впоследствии Песков назвал визит полезным.
