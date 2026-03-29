Киев заявил о гарантиях от Вашингтона по поставкам оружия

Киев получил заверение американской стороны, что Вашингтон никуда не собирается передавать предназначенное для Украины оружие, заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига в разговоре с агентством «Укринформ».
По его словам, украинская сторона получила заверение от Соединенных Штатов во время саммита министров иностранных дел G7, который прошел 26−27 марта 2026 года в аббатстве Во-де-Серне во Франции.
Киев получает американское оружие по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), согласованной летом 2025 года. В соответствии с ней украинская сторона ежемесячно составляет список необходимых вооружений, которые затем европейцы закупают у США.
«Было заявлено на уровне государственного секретаря [Марко] Рубио — ничего никуда не переадресовывалось из этой программы. Я даже скажу больше, мы получили заверения о наполнении этой программы, о взносах в нее от еще одной новой страны», — сказал Сибига, но добавил, что пока не может назвать эту страну. Это означает, по его словам, что программа действует и будет развиваться. «И это единственно возможный инструмент для усиления наших стратегических ПВО», — добавил он.
До этого Рубио на вопрос, собираются ли США перенаправить часть предназначенного для Украины оружия на Ближний Восток, ответил, что Штаты распоряжаются своим оружием, ориентируясь в первую очередь на собственные потребности.
«Честно говоря, это не перенаправленные вооружения. Это наше оружие. Это продажи. Это военные продажи через PURL, оплаченные НАТО», — сказал госсекретарь.
Глава МИД Украины подчеркнул, что на фоне параллельных кризисов, в том числе войны на Ближнем Востоке, Украина остается в центре внимания «семерки». Киев, по словам Сибиги, стремится закрепить свою роль как «контрибьютора безопасности» в регионе Персидского залива.
«Я считаю эту встречу, этот саммит очень успешным для нас. Если сравнивать со всеми предыдущими при моем участии в таком формате, то, пожалуй, один из наиболее содержательных», — отметил он.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.