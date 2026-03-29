Киев заявил о гарантиях от Вашингтона по поставкам оружия

Вашингтон заверил Киев, что оружие по программе PURL, предназначенное для Украины, не будет перенаправляться на другие цели. До этого Рубио не исключил отправку на Ближний Восток оружия для ВСУ.

Источник: РБК

Киев получил заверение американской стороны, что Вашингтон никуда не собирается передавать предназначенное для Украины оружие, заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига в разговоре с агентством «Укринформ».

По его словам, украинская сторона получила заверение от Соединенных Штатов во время саммита министров иностранных дел G7, который прошел 26−27 марта 2026 года в аббатстве Во-де-Серне во Франции.

Киев получает американское оружие по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), согласованной летом 2025 года. В соответствии с ней украинская сторона ежемесячно составляет список необходимых вооружений, которые затем европейцы закупают у США.

«Было заявлено на уровне государственного секретаря [Марко] Рубио — ничего никуда не переадресовывалось из этой программы. Я даже скажу больше, мы получили заверения о наполнении этой программы, о взносах в нее от еще одной новой страны», — сказал Сибига, но добавил, что пока не может назвать эту страну. Это означает, по его словам, что программа действует и будет развиваться. «И это единственно возможный инструмент для усиления наших стратегических ПВО», — добавил он.

До этого Рубио на вопрос, собираются ли США перенаправить часть предназначенного для Украины оружия на Ближний Восток, ответил, что Штаты распоряжаются своим оружием, ориентируясь в первую очередь на собственные потребности.

«Честно говоря, это не перенаправленные вооружения. Это наше оружие. Это продажи. Это военные продажи через PURL, оплаченные НАТО», — сказал госсекретарь.

Глава МИД Украины подчеркнул, что на фоне параллельных кризисов, в том числе войны на Ближнем Востоке, Украина остается в центре внимания «семерки». Киев, по словам Сибиги, стремится закрепить свою роль как «контрибьютора безопасности» в регионе Персидского залива.

«Я считаю эту встречу, этот саммит очень успешным для нас. Если сравнивать со всеми предыдущими при моем участии в таком формате, то, пожалуй, один из наиболее содержательных», — отметил он.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше