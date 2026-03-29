WSJ узнала о продаже арсеналов Асада в Южную Америку в обмен на кокаин

Структуры, связанные с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, участвовали в схеме отправки оружия в Колумбию в обмен на наркотики, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Одну из таких схем, как утверждает издание, раскрыли американские власти. Двоюродный брат Башара Асада — Антуан Кассис — год назад должен был доставить 500 кг кокаина в Сирию, полученные в обмен на вооружение и военную технику, но был задержан Управлением по борьбе с наркотиками США, говорится в статье. Сделка оценивалась примерно в $14 млн. Оружие, включая ракеты Stinger, беспилотники и гранатометы, происходило из сирийских запасов, полученных от Ирана. При этом сам Кассис не имел прямых связей с Тегераном.
Сделка готовилась через сеть, связанную с ливанской группировкой «Хезболла», которая, как говорится в публикации, выстроила маршрут между Ближним Востоком и Южной Америкой. Схема охватывала несколько континентов и включала финансовые операции, в том числе через криптовалюты. За 18 месяцев (с апреля 2024-го) через сеть прошло около $82,5 млн.
Эксперты издания отмечают, что подобные схемы используются для обхода санкций и финансирования союзных структур. В частности, выведенное из оборотов сирийское оружие шло колумбийской группировке «Армия национального освобождения» (АНО/ELN).
Подобные схемы — один из способов, благодаря которым африканские и ближневосточные страны, включая Иран, много лет получают деньги в обход международных санкций, пишет WSJ.
Сам Кассис сейчас находится под следствием в США. Он признан виновным в участии в наркотеррористическом заговоре. Ему грозит от 20 лет по пожизненного срока. Суд вынесет приговор 2 июля.
На суде Кассис признался, что напрямую сотрудничал с Махером Асадом, братом бывшего президента Сирии, и другими высокопоставленными военными чиновниками в рамках этой сделки. Он платил правительству $10 тыс. за каждый килограмм кокаина, ввозимого через порт Латакия. Другие доказательства, представленные на суде, показали, что правительство Асада получало доход за счет взимания пограничного налога с наркотиков, проходящих через территорию Сирии, а также за счет производства и распространения каптагона (синтетический психостимулятор).
После свержения правительства Башара Асада в декабре 2024-го новые власти Сирии заявили о крупных партиях каптагона, найденных на бывших правительственных объектах по всей стране, включая филиалы сил безопасности. В том же месяце сирийские повстанцы сожгли крупную партию наркотиков, включая 1 млн таблеток каптагона.
Новые власти Сирии объясняли, что уничтожили запасы алкоголя, марихуаны, каптагона и гашиша, чтобы «защитить сирийское общество» и «перекрыть маршруты контрабанды, используемые бизнесами семьи Асада».
В декабре 2021 года The New York Times утверждала, что Махер Асад, брат президента Сирии, контролирует производство каптагона в стране. По версии NYT, основная часть производства каптагона в Сирии контролировалась Четвертой бронетанковой дивизией сирийской армии — элитным подразделением, возглавляемым Махером Асадом.
