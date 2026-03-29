Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ узнала о продаже арсеналов Асада в Южную Америку в обмен на кокаин

Связанные с Асадом структуры во время его президентства наладили схему отправки оружия в Колумбию в обмен на наркотики, утверждает WSJ. Брат экс-президента Сирии ожидает приговора в США по этому делу.

Источник: РБК

Структуры, связанные с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, участвовали в схеме отправки оружия в Колумбию в обмен на наркотики, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Одну из таких схем, как утверждает издание, раскрыли американские власти. Двоюродный брат Башара Асада — Антуан Кассис — год назад должен был доставить 500 кг кокаина в Сирию, полученные в обмен на вооружение и военную технику, но был задержан Управлением по борьбе с наркотиками США, говорится в статье. Сделка оценивалась примерно в $14 млн. Оружие, включая ракеты Stinger, беспилотники и гранатометы, происходило из сирийских запасов, полученных от Ирана. При этом сам Кассис не имел прямых связей с Тегераном.

Сделка готовилась через сеть, связанную с ливанской группировкой «Хезболла», которая, как говорится в публикации, выстроила маршрут между Ближним Востоком и Южной Америкой. Схема охватывала несколько континентов и включала финансовые операции, в том числе через криптовалюты. За 18 месяцев (с апреля 2024-го) через сеть прошло около $82,5 млн.

Эксперты издания отмечают, что подобные схемы используются для обхода санкций и финансирования союзных структур. В частности, выведенное из оборотов сирийское оружие шло колумбийской группировке «Армия национального освобождения» (АНО/ELN).

Подобные схемы — один из способов, благодаря которым африканские и ближневосточные страны, включая Иран, много лет получают деньги в обход международных санкций, пишет WSJ.

Сам Кассис сейчас находится под следствием в США. Он признан виновным в участии в наркотеррористическом заговоре. Ему грозит от 20 лет по пожизненного срока. Суд вынесет приговор 2 июля.

На суде Кассис признался, что напрямую сотрудничал с Махером Асадом, братом бывшего президента Сирии, и другими высокопоставленными военными чиновниками в рамках этой сделки. Он платил правительству $10 тыс. за каждый килограмм кокаина, ввозимого через порт Латакия. Другие доказательства, представленные на суде, показали, что правительство Асада получало доход за счет взимания пограничного налога с наркотиков, проходящих через территорию Сирии, а также за счет производства и распространения каптагона (синтетический психостимулятор).

После свержения правительства Башара Асада в декабре 2024-го новые власти Сирии заявили о крупных партиях каптагона, найденных на бывших правительственных объектах по всей стране, включая филиалы сил безопасности. В том же месяце сирийские повстанцы сожгли крупную партию наркотиков, включая 1 млн таблеток каптагона.

Новые власти Сирии объясняли, что уничтожили запасы алкоголя, марихуаны, каптагона и гашиша, чтобы «защитить сирийское общество» и «перекрыть маршруты контрабанды, используемые бизнесами семьи Асада».

В декабре 2021 года The New York Times утверждала, что Махер Асад, брат президента Сирии, контролирует производство каптагона в стране. По версии NYT, основная часть производства каптагона в Сирии контролировалась Четвертой бронетанковой дивизией сирийской армии — элитным подразделением, возглавляемым Махером Асадом.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше