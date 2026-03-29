WSJ узнала о продаже арсеналов Асада в Южную Америку в обмен на кокаин

Одну из таких схем, как утверждает издание, раскрыли американские власти. Двоюродный брат Башара Асада — Антуан Кассис — год назад должен был доставить 500 кг кокаина в Сирию, полученные в обмен на вооружение и военную технику, но был задержан Управлением по борьбе с наркотиками США, говорится в статье. Сделка оценивалась примерно в $14 млн. Оружие, включая ракеты Stinger, беспилотники и гранатометы, происходило из сирийских запасов, полученных от Ирана. При этом сам Кассис не имел прямых связей с Тегераном.