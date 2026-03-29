Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерипаска сравнил конфликт на Ближнем Востоке с пандемией коронавируса

Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут быть хуже времен пандемии коронавируса, заявил бизнесмен Олег Дерипаска журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Источник: РБК

«Я думаю, что хуже», — сказал он.

Дерипаска также выразил мнение, что ситуация с последствиями конфликта не разрешится в ближайшие месяцы.

«Нам нужно это использовать для того, чтобы раздвинуть те рамки, в которые нас загнали, и обеспечить приемлемые темпы экономического роста», — сказал он.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана последний объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе — через него проходит до 20% мировых поставок нефти и порядка 30% СПГ. Ограничения вызвали резкие колебания цен на мировом рынке топлива.

В Кремле заявили, что на этом фоне фиксируют рост спроса на российские энергоносители. 12 марта США разрешили продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые уже были погружены на танкеры. Лицензия действует до 11 апреля и не распространяется на сделки, связанные с Ираном.

20 марта Иран начал взимать плату за проход судов через пролив и организовал «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков. Через несколько часов Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн барр. иранской нефти.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

