Новак заявил о «глубоком шоке» в мире от кризиса на Ближнем Востоке

Мир шокирован кризисом на Ближнем Востоке, устранение последствий конфликта займет как минимум несколько месяцев, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью репортеру информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
«Кризис действительно такой, который никто не мог себе представить. Его не было вообще никогда в таком объеме. Мир получил глубокий шок, и последствия его будут расхлебываться даже при прекращении конфликта сегодня минимум несколько месяцев», — сказал Новак.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что война на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению своих границ, и отметил сложность прогнозирования того, как будут развиваться события там.
Президент Финляндии Александер Стубб также говорил, что экономические последствия войны на Ближнем Востоке могут оказаться более серьезными, чем после пандемии коронавируса, и спровоцировать глобальную рецессию.
Одна из наиболее затронутых кризисом отраслей — энергетика. О том, что мир стоит на пороге глобального энергетического кризиса, говорила глава Европейского Центробанка Кристин Лагард. The Wall Street Journal прогнозировала, что энергетический шок, вызванный войной США и Израиля против Ирана, грозит сокрушительным ударом по европейской экономике.
Рост цен на нефть и газ уже увеличил расходы европейских стран на импорт ископаемого топлива на €3 млрд за первые десять дней конфликта, заявила глава ЕК Урсула фон Ляйен.
Иран после атаки США и Израиля в конце февраля заблокировал проход через Ормузский пролив, ограничив выход нефтегазовых танкеров. На этом фоне выросли цены на нефтепродукты. Через Ормузский пролив проходило до 20% поставок нефти от общемировой торговли. Из-за кризиса на энергорынке и нестабильности ряд стран столкнулись с нехваткой нефтепродуктов.
