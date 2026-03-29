Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Финляндии сообщил о вероятном падении в стране украинских дронов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что ему доложили о падении двух беспилотников на территории Финляндии, которые могут быть украинскими.

Источник: РБК

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются и мы сообщим подробности позже», — сказал премьер.

Ранее Yle со ссылкой на Минобороны сообщил, что два БПЛА упали на юго-востоке Финляндии. Согласно последним данным, один дрон потерпел крушение к северу от города Коувола, второй — к востоку от него. Полиция оцепила эти районы для дальнейшего расследования. По ее данным, в результате инцидента пострадавших нет.

24 марта беспилотник, принадлежащий ВСУ, упал и взорвался в районе озера Лависас в Литве. Премьер Инга Ругинене позже сообщила, что дрон сбился с курса.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше