Премьер Финляндии сообщил о вероятном падении в стране украинских дронов

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются и мы сообщим подробности позже», — сказал премьер.
Ранее Yle со ссылкой на Минобороны сообщил, что два БПЛА упали на юго-востоке Финляндии. Согласно последним данным, один дрон потерпел крушение к северу от города Коувола, второй — к востоку от него. Полиция оцепила эти районы для дальнейшего расследования. По ее данным, в результате инцидента пострадавших нет.
24 марта беспилотник, принадлежащий ВСУ, упал и взорвался в районе озера Лависас в Литве. Премьер Инга Ругинене позже сообщила, что дрон сбился с курса.