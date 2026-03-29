Михельсон рассказал о работе с Минобороны над защитой объектов «Сибура»

Компания «Сибур» поддерживает взаимодействие с Минобороны России для защиты своих объектов от атак беспилотников, сообщил председатель совета директоров компании, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в беседе с ИС «Вести».
По его словам, объекты компании имеют критическое значение для экономики страны.
«У нас все объекты заведены в одну цепочку, что если где-то выпадает что-то из цепочки, могут остановиться очень большие производства», — пояснил он.
Михельсон добавил, что компания самостоятельно нарабатывает опыт в сфере защиты инфраструктуры, однако также важно наличие взаимодействия с оборонным ведомством. «Очень хорошие контакты с Минобороны, но еще работать, работать и работать. Наши объекты сверхважные. Приносят очень большие доходы нашему государству. Мы просто обязаны исполнить эту работу», — сказал Михельсон.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий специализированные частные охранные предприятия правом получать от Росгвардии боевое стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры от атак дронов. Сейчас охрану более 80% объектов ТЭК в России осуществляют именно ЧОПы, пояснял председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Летом прошлого года после отражения ночной атаки дронов в Нижегородской области обломки одного из них упали на территории предприятия «Сибур-Кстово». Никто не пострадал, персонал был перемещен в безопасное место. После происшествия заводу пришлось временно остановить отгрузку продукции. Пожар на предприятии «Сибура» потушили только спустя почти три дня.
Это предприятие производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. Продукцию используют для изготовления материалов, необходимых в ЖКХ, строительстве, автопроме, медицине, а также для упаковки.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.