КСИР осудил атаку на дом президента Иракского Курдистана

«Атака беспилотника на дом президента Курдистанского региона является свидетельством вражеского террористического акта. Мы уже наблюдали подобное со стороны Америки и Израиля. Цель подстрекателей — нанести вред миру, стабильности и региональному сотрудничеству между Курдистаном и соседними странами», — говорится в сообщении (цитата по курдской медиагруппе Rudaw).
Тегеран также выразил готовность «защитить безопасность своих соседей» путем укрепления сотрудничества в области безопасности и создания «коллективного оборонительного щита».
Ранее Rudaw со ссылкой на источники сообщила, что дом Барзани в Дахуке на севере Ирака подвергся атаке беспилотника. Президент Ирака Абдул Латиф Рашид осудил атаку и призвал укрепить координацию между Багдадом и Эрбилем. Атаку также осудили США и ряд стран Ближнего Востока.
Курдский национальный конгресс (КНК) осудил случившееся и призвал к расследованию. «Нападение на резиденцию президента Нечирвана Барзани направлено на подрыв безопасности и разжигание беспорядков. Это противоречит нейтральной позиции Курдистанского региона», — заявили в конгрессе.
В середине марта Иран атаковал беспилотниками Эрбиль. Тегеран наносил удары по военной базе вблизи города. До этого Иран также нанес удар по складу боеприпасов в Эрбиле.
Курды — ираноязычный народ, оппозиционный иранскому правительству, не имеющий собственной государственности. На протяжении многих веков они жили на территории Османской империи, в настоящее время территории проживания курдов разделены между несколькими государствами Ближнего Востока и Турции. Курдские партии и военизированные группы требуют автономии.
