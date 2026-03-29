КСИР осудил атаку на дом президента Иракского Курдистана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана осудил атаку на резиденцию президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани и назвал ее «террористическим актом».

Источник: РБК

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана осудил атаку на резиденцию президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани и назвал ее «террористическим актом».

«Атака беспилотника на дом президента Курдистанского региона является свидетельством вражеского террористического акта. Мы уже наблюдали подобное со стороны Америки и Израиля. Цель подстрекателей — нанести вред миру, стабильности и региональному сотрудничеству между Курдистаном и соседними странами», — говорится в сообщении (цитата по курдской медиагруппе Rudaw).

Тегеран также выразил готовность «защитить безопасность своих соседей» путем укрепления сотрудничества в области безопасности и создания «коллективного оборонительного щита».

Ранее Rudaw со ссылкой на источники сообщила, что дом Барзани в Дахуке на севере Ирака подвергся атаке беспилотника. Президент Ирака Абдул Латиф Рашид осудил атаку и призвал укрепить координацию между Багдадом и Эрбилем. Атаку также осудили США и ряд стран Ближнего Востока.

Курдский национальный конгресс (КНК) осудил случившееся и призвал к расследованию. «Нападение на резиденцию президента Нечирвана Барзани направлено на подрыв безопасности и разжигание беспорядков. Это противоречит нейтральной позиции Курдистанского региона», — заявили в конгрессе.

В середине марта Иран атаковал беспилотниками Эрбиль. Тегеран наносил удары по военной базе вблизи города. До этого Иран также нанес удар по складу боеприпасов в Эрбиле.

Курды — ираноязычный народ, оппозиционный иранскому правительству, не имеющий собственной государственности. На протяжении многих веков они жили на территории Османской империи, в настоящее время территории проживания курдов разделены между несколькими государствами Ближнего Востока и Турции. Курдские партии и военизированные группы требуют автономии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше