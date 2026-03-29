WP рассказала о критике Хегсета из-за религиозных привычек

Как рассказали бывшие военные чиновники, Хегсет каждый месяц проводит в Пентагоне евангелические богослужения. Они считают, что это нарушает Конституцию и подрывает взаимное уважение между войсками.

Источник: РБК

Приверженность религиозным традициям министра обороны США Пита Хегсета нарушает многолетние нормы, ограничивающие навязывание определенной веры, и конституционные принципы, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывших высокопоставленных военных чиновников и экспертов по религии и праву.

Собеседники считают, что подход министра не усиливает сплоченность, а нарушает Конституцию и подрывает взаимное уважение между войсками.

По словам источников, Хегсет регулярно проводит миссионерскую христианскую кампанию. Каждый месяц в Пентагоне он организует евангелические богослужения.

Бывший чиновник из Пентагона рассказал, что сотрудники министерства боятся обсуждать друг с другом или своим начальством проблемы, связанные с религиозной кампанией Хегсета.

По его словам, ограничения, существовавшие ранее в отношении обращения людей в свою веру, исчезли при Хегсете. Он назвал ситуацию «ужасающей».

Первая поправка к Конституции США гарантирует, что конгресс США не будет поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию, запрещать свободное вероисповедание, посягать на свободу слова, свободу прессы, ограничивать свободу собраний или право народа обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб.

Хегсет не единственный член американской администрации, который открыто демонстрирует свою приверженность вере. Накануне в интервью блогеру Бенни Джонсону вице-президент Джей Ди Вэнс назвал НЛО демонами, а не пришельцами.

По его словам, небесные существа и «нечто потустороннее» привыкли описывать как инопланетян. «Я имею в виду, что каждая великая мировая религия, включая христианство, в которое я верю, поняла, что существуют странные вещи и что есть вещи, которые очень трудно объяснить», — отметил вице-президент.

«Я не думаю, что это пришельцы. Я думаю, что это демоны», — предположил Вэнс.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше