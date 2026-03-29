WP рассказала о критике Хегсета из-за религиозных привычек

Приверженность религиозным традициям министра обороны США Пита Хегсета нарушает многолетние нормы, ограничивающие навязывание определенной веры, и конституционные принципы, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывших высокопоставленных военных чиновников и экспертов по религии и праву.
Собеседники считают, что подход министра не усиливает сплоченность, а нарушает Конституцию и подрывает взаимное уважение между войсками.
По словам источников, Хегсет регулярно проводит миссионерскую христианскую кампанию. Каждый месяц в Пентагоне он организует евангелические богослужения.
Бывший чиновник из Пентагона рассказал, что сотрудники министерства боятся обсуждать друг с другом или своим начальством проблемы, связанные с религиозной кампанией Хегсета.
По его словам, ограничения, существовавшие ранее в отношении обращения людей в свою веру, исчезли при Хегсете. Он назвал ситуацию «ужасающей».
Первая поправка к Конституции США гарантирует, что конгресс США не будет поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию, запрещать свободное вероисповедание, посягать на свободу слова, свободу прессы, ограничивать свободу собраний или право народа обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб.
Хегсет не единственный член американской администрации, который открыто демонстрирует свою приверженность вере. Накануне в интервью блогеру Бенни Джонсону вице-президент Джей Ди Вэнс назвал НЛО демонами, а не пришельцами.
По его словам, небесные существа и «нечто потустороннее» привыкли описывать как инопланетян. «Я имею в виду, что каждая великая мировая религия, включая христианство, в которое я верю, поняла, что существуют странные вещи и что есть вещи, которые очень трудно объяснить», — отметил вице-президент.
«Я не думаю, что это пришельцы. Я думаю, что это демоны», — предположил Вэнс.
