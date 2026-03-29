Путин отметил потенциал Говорухина в качестве президента России

Президент России Владимир Путин во время поздравления Станислава Говорухина с 80-летием в 2016 году назвал его достойным позиции лидера РФ. Кадры выступления главы государства 29 марта опубликовал в своем Telegram-канале журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Я после того, как познакомился поближе со Станиславом Сергеевичем, могу сказать, говорю совершенно серьезно, что если бы граждане России тогда (на выборах в 2000 году. — Ред.) сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках», — сказал Путин.

Он отметил такие качества Говорухина, как порядочность, ответственность, характер и любовь к отечеству. Несмотря на отсутствие административного опыта, по мнению Путина, эти черты смогли бы сделать режиссера достойным лидером России.

В этот же день Путин рассказал, что при встречах с Говорухиным он мысленно всегда делал для себя полезные для работы и жизни пометки. Он также заявил, что Говорухин был абсолютно бескорыстным человеком и являлся настоящим патриотом.

В показанном накануне фрагменте фильма, посвященного умершему в 2018 году режиссеру, Путин заявил, что этот творческий деятель оказывал ему ощутимую поддержку на выборах в 2012 году. Глава государства поделился, что для него многое значила помощь такого авторитетного человека.