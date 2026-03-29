Путин оценил Говорухина как соперника на президентских выборах 2000 года

Источник: РБК

Россия была бы в надежных руках, если бы на выборах 2000 года победил режиссер Станислав Говорухин, заявил президент России Владимир Путин. Архивные кадры с юбилея артиста в 2016 году опубликованы журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Напомню, что в 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента Результат известен Если бы граждане России тогда сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках», — сказал Путин.

Народный артист России, режиссер, сценарист и политик Станислав Говорухин умер летом 2018 года. В этом году 29 марта отмечается 90-летие со дня рождения режиссера.

Среди его режиссерских работ — «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок». Он также является автором сценариев к «Русскому бунту» и «В июне 41-го».

В 1993 году Говорухин впервые избрался в Госдуму, в марте 2000-го принимал участие в президентских выборах и получил 0,4% голосов. Тогда Путин был избран главой государства.

В 2005 году Говорухин вступил в «Единую Россию» и вернулся в Госдуму. В 2011 году возглавил предвыборный штаб Путина. Он также стал сопредседателем центрального штаба созданного Путиным Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше