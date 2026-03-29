Армия России поразила место хранения крылатых ракет ВСУ «Фламинго»

Российские военные поразили в течение суток место хранения крылатых ракет ВСУ большой дальности «Фламинго», сообщили в Минобороны.
Кроме того, были нанесены удары по авиационной технике ВСУ, расположенной на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в военных целях.
«Также [нанесено поражение] пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — говорится в сообщении ведомства.
Для поражения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
