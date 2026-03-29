В ЮАР убили эксперта по российско-африканским связям

Источник: РБК

В Южно-Африканской Республике похитили и убили Стивена Груздя — эксперта по российско-африканским связям из Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), передает News24.

По информации издания, о пропаже Груздя объявили вечером 27 марта. Капитан полиции Тинцвало Сибеко рассказал, что в тот день мужчина присутствовал на встрече в Корлетт Гарденс — пригороде на северо-востоке Йоханнесбурга.

По предварительной информации, там Груздя похитили, после чего доставили его в один из хостелов района Джеппестаун.

Подозреваемые были обнаружены и отслежены полицейскими. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых. Один из них, по информации издания, после допроса привел полицейских к телу жертвы. Сибеко отметил, что расследование продолжается.

Институт SAIIA сообщил о кончине Груздя в соцсети X, выразив соболезнования и отметив, что смерть такого специалиста оставляет «значительный пробел в SAIIA и на всем континенте, которому он так страстно служил».

