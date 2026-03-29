«Мы не “младшие” и не “старшие” — мы равны в достоинстве»: Экс-министр образования ответил румынскому депутату, который называет молдаван «младшими братьями», &m

Экс-министр образования Корнелиу Попович раскритиковал риторику румынского депутата, который на публичном мероприятии в Кишинёве неоднократно назвал молдаван «младшими братьями». По мнению Поповича, такие выражения оскорбляют и создают ненужное превосходство, вместо того чтобы объединять.
"Это крайне неудачное, оскорбительное выражение, совершенно несовместимое с принципами взаимного уважения.
Мы не «младшие» и не «старшие» — мы равны в достоинстве, в истории и в праве самостоятельно определять свою судьбу, особенно учитывая, что нас объединяют общая история и общий язык, — написал экс-министр в своем телеграм-канале.
Попович подчеркнул, что ещё большее разочарование, чем сама оплошность румынского политика, вызывает молчание или вялая реакция присутствовавших на мероприятии, а также так называемых «элит» Кишинёва, которые в других контекстах говорят о достоинстве, идентичности, цене свободы и уважении.
«Представьте себе: какой была бы реакция политической, культурной и общественной среды Румынии, если бы депутат из Кишинёва, приглашённый на официальную церемонию в Бухаресте, неоднократно называл румын “младшими братьями”? Вероятно, социальные сети взорвались бы, разгорелся бы мгновенный скандал, а публичный дискурс был бы наполнен обвинениями в оскорблении национального достоинства и отсутствии такта.
Подобные заявления действительно сближают два берега Прута? Или, наоборот, усиливают разочарование и создают ненужные дистанции?", — задался вопросами Корнелиу Попович.