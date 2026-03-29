Армия Ирана заявила о готовности к наземной операции США

Вооруженные силы Ирана ждут начала наземной операции США в Исламской Республике, заявил представитель центрального штаба КСИР Ибрагим Зольфагари. Он пригрозил «катастрофическими последствиями» в случае вторжения.

Источник: Reuters

«(Президент США Дональд.— “Ъ”) Трамп неоднократно угрожал Ирану наземными операциями и оккупацией некоторых островов в Персидском заливе. Агрессия и оккупация не приведут ни к какому результату, кроме позорного плена, расчленения и исчезновения агрессоров», — сказал Ибрагим Зольфагари (цитата по Press TV).

28 марта Центральное командование США сообщило о прибытии на Ближний Восток корабля USS Tripoli с 3,5 тыс. американскими военнослужащими. По информации The Washington Post, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране. Президент США пока не одобрил план, уточняли собеседники газеты.

