Граждане Ирана сообщили об аннулировании их ВНЖ в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты начали аннулировать виды на жительство у иранских граждан, сообщает TehranTimes в X. Иранский оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источников передает, что мера касается иранцев, проживающих в ОАЭ и находящихся за пределами страны.
В результате многие не могут вернуться и застряли в третьих странах или транзитных аэропортах, говорится в сообщении телеканала.
По данным источников, сначала ограничения касались владельцев рабочих и семейных виз, однако позже могли затронуть и отдельных держателей «золотых виз», получивших их через инвестиции. Ранее ОАЭ аннулировали туристические визы для иранцев.
Собеседники издания приводят случаи, когда резиденты узнавали об аннулировании во время поездок. В частности, один из иранцев после выезда в Индию не смог вернуться в Дубай, тогда как его семья с другим гражданством получила такую возможность.
Как сообщил BBC Persian один из жителей Дубая, после двухдневного выезда из ОАЭ ему отказали в посадке на рейс при попытке вернуться, заявив, что иранцам запрещен въезд в страну. Позже он обнаружил, что его вид на жительство, договор аренды жилья и водительские права были аннулированы. По его словам, власти не предоставили разъяснений, несмотря на его обращения.
В середине марта Iran International сообщил о приостановке работы пяти иранских школ в ОАЭ, что поставило под вопрос продолжение обучения около 2,5 тыс. учеников.
Позже телеканал передавал также, что власти ОАЭ распорядились о выселении сотрудников Иранской больницы в Дубае из служебного жилья. Визы части персонала, чье пребывание было привязано к этому учреждению, аннулированы. Эти сотрудники, включая врачей и медперсонал, должны вернуться в Иран через третьи страны при координации с иранскими властями.
