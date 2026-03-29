В Британии заявили о риске для Грузии превратиться во «вторую Белоруссию»

В Грузии фиксируется заметный откат демократии, власть в стране по аналогии с Белоруссией рискует стать «автократией в сфере влияния России», говорится в докладе комитета Палаты общин Великобритании по иностранным делам.
"Комитет глубоко обеспокоен продолжающимся ухудшением.
демократии в Грузии, которое, при нынешнем развитии событий, приведет к укоренившейся автократии, прочно находящейся в сфере влияния России, подобной Белоруссии", — говорится в отчете.
Авторы документа отмечают, что ЕС и Великобритания поддерживают курс Тбилиси на интеграцию с Западом, включая перспективу членства в НАТО и ЕС, тогда как Россия, по оценкам комитета, стремится этому препятствовать. Эти противоречия, как указано в документе, лежали в основе политического кризиса после выборов 2024 года. Согласно официальным итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» получила 54% голосов, однако оппозиция и тогдашний президент Саломе Зурабишвили отказались признать результаты, что спровоцировало массовые протесты.
С 2012 года «Грузинская мечта», как говорится в докладе комитета, консолидировала власть, ограничила оппозицию, приостановила переговоры о вступлении в ЕС и продвигала антиевропейскую риторику. В числе мер названы законы, ограничивающие деятельность НКО и СМИ, включая закон об иноагентах. Основателем партии является Бидзина Иванишвили, который ранее попал под санкции США за «подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах России».
Отдельно в докладе подчеркивается, что, по оценке ОБСЕ, с весны 2024 года в стране произошло «существенное ухудшение демократических стандартов», включая ограничения свободы слова и собраний.
Комитет призвал власти Великобритании расширить санкции против представителей «Грузинской мечты», бизнес-элит и медиа, которые «распространяют дезинформацию». Это, как сказано в докладе, «значительно увеличит издержки для тех, кто стремится подорвать стремление грузинского народа к европейской интеграции, и означает поддержку Британией грузинской демократии, а не автократии».
В феврале 2025-го депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом считать нелегитимными новые власти Грузии и продолжать считать Саломе Зурабишвили законным президентом страны. Зурабишвили заявила, что она продолжит выполнять функции лидера страны, пусть и в другом офисе.
Тогда же президент Грузии Михаил Кавелашвили заявлял, что европейские политики подталкивали Тбилиси к войне с Россией после начала военной операции на Украине. По его словам, грузинский народ помог властям отстоять национальные интересы страны. Кроме того, Кавелашвили раскритиковал действия Зурабишвили, которая «стояла за спиной Молдавии и Украины».
Осенью того же года в докладе по Грузии, представленном на саммите по вопросам расширения ЕС, говорилось, что Еврокомиссия считает страну «номинальным» кандидатом на членство из-за «отступления от демократии». Глава евродипломатии Кая Каллас на мероприятии заявила, что на данный момент у Грузии нет реального пути в Евросоюз, «если только условия не изменятся кардинально».
По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, Евросоюз планирует ввести визовый механизм в отношении Грузии для возврата властей страны к теме интеграции в ЕС.
