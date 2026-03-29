В Британии заявили о риске для Грузии превратиться во «вторую Белоруссию»

Авторы документа отмечают, что ЕС и Великобритания поддерживают курс Тбилиси на интеграцию с Западом, включая перспективу членства в НАТО и ЕС, тогда как Россия, по оценкам комитета, стремится этому препятствовать. Эти противоречия, как указано в документе, лежали в основе политического кризиса после выборов 2024 года. Согласно официальным итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» получила 54% голосов, однако оппозиция и тогдашний президент Саломе Зурабишвили отказались признать результаты, что спровоцировало массовые протесты.