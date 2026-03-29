Италия вызвала посла Израиля из-за закрытия входа в храм Гроба Господня

Ранее патриархат заявил, что израильская полиция помешала войти Пиццабалле в храм Гроба Господня в Иерусалиме для проведения мессы. Он намеревался провести службу в праздник Входа Господня в Иерусалим, который отмечается за неделю до Пасхи.
«Поручил вызвать посла Израиля в МИД завтра для разъяснения решения о запрете кардиналу Пиццабалле отслужить Вербное воскресенье», — написал он в соцсети X.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что действия Израиля являются оскорблением свободы вероисповедания.
«Впервые за столетия главам Церкви было запрещено совершать мессу Вербного воскресенья Этот инцидент создает серьезный прецедент и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру», — добавила Мелони.
Большинство стран ООН не признают Иерусалим столицей Израиля, считая его статус спорным до окончания переговоров с Палестиной. Храм Гроба Господня находится в христианском квартале Старого города — в восточной части Иерусалима. Палестинская автономия считает Восточный Иерусалим своей столицей.
