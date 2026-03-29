В Пакистане начались переговоры четырех стран по войне на Ближнем Востоке

В Исламабаде начались переговоры между министрами иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, сообщает CNN.
Министры два дня будут обсуждать вопросы деэскалации войны на Ближнем Востоке, а также ряд других региональных вопросов.
Благодаря дружественным связям одновременно с США и Ираном Пакистан стал ключевым посредником в дипломатических усилиях, передав Тегерану мирный план, предложенный Вашингтоном, говорится в публикации.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о готовности Исламабада принять переговоры между США и Ираном по урегулированию ближневосточного конфликта при согласии обеих сторон и отметил поддержание Пакистаном усилий по ведению диалога.
Вашингтон передал Тегерану план завершения войны из 15 пунктов, среди которых 12 составляют американские требования, включая открытие Ормузского пролива, отказ от ядерного оружия и ограничение иранской ракетной программы.
23 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ведет никаких переговоров с Вашингтоном. Трамп в свою очередь настаивает, что власти Ирана хотят заключить мирную сделку с США.
Ynet также сообщило о согласии Ирана на прямые переговоры с США. По данным издания, в ходе телефонного разговора, состоявшегося между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, иранская сторона передала Вашингтону, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи одобрил скорейшее завершение конфликта при условии выполнения требований Тегерана.
Тегеран опасается, что предложение США о переговорах по урегулированию конфликта может оказаться ловушкой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и арабских чиновников. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также заявил, что США тайно планируют наземную операцию против Тегерана, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.