WSJ оценила потери США от уничтожения Ираном самолета AWACS

Boeing E-3 Sentry — американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, он может сканировать обширные территории для обнаружения своих и вражеских самолетов и ракет, а также помогать наводить огонь.
Состоит на вооружении ВВС США, Великобритании, Франции и Саудовской Аравии. Развивает максимальная скорость до 880 км/ч. Тактический радиус действия: 1612 км.
Самая вероятная замена потерянного Boeing E-3 Sentry — Boeing E-7 Wedgetail, который стоил более чем $700 млн за штуку в 2025 году. ВВС США сообщали, что Boeing может построить до семи Wedgetail при достаточном финансировании. Однако американские силы полагаются на старые E-3 еще со времен Холодной войны.
Согласно сайту Военно-воздушного министерства США, в Штатах насчитывается 31 самолет E-3 Sentry: в командовании воздушных боевых действий на базе Тинкер находится 27 самолетов, Тихоокеанские ВВС располагают четырьмя на авиабазах Кадена (Япония) и Элмендорф (Аляска).
НАТО располагает 17 E-3A и вспомогательным оборудованием. Первый E-3 был передан альянсу в январе 1982 года. В Великобритании находятся семь E-3, во Франции — четыре, а в Саудовской Аравии — пять. В Японии четыре AWACS, построенные на фюзеляже Boeing 767.
При этом, как пишет WSJ, по последним данным парк США сократился до примерно 16 самолетов E-3 Sentry.
Об иранском ракетном ударе по авиабазе «Принц-Султан» в Саудовской Аравии, в результате которого был поврежден E-3 Sentry накануне сообщили The Wall Street Journal, а также портал Air & Space Forces.
По их данным, были ранены десять американских военнослужащих, двое из них получили серьезные ранения. Отмечалось, что в атаке также использовалось несколько дронов.
«Самолет был атакован в пятницу по меньшей мере шестью баллистическими ракетами и 29 беспилотниками. Около 15 американских военнослужащих получили ранения, пятеро из которых, как сообщается, находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении КСИР.
Председатель Исламского консультативного совета Мохаммад-Багер Галибаф на своей странице в X разместил фотографию разбитого самолета, с иронией добавив: «Получил лишь незначительные повреждения». На опубликованных снимках показаны масштабы разрушения. На одном фото середина самолета полностью разрушена. На другом снимке хвост самолета оторвался и упал на взлетно-посадочную полосу, окруженную разбросанными обломками.
Авиабаза «Принц-Султан» (PSAB) — военно-воздушная база в Саудовской Аравии, расположенная в провинции Аль-Хардж, примерно в 80 км к юго-востоку от Эр-Рияда.
WSJ ранее сообщала, что за первые три недели войны в Иране США потеряли десять военных самолетов и десятки беспилотников, ремонт и замена которых могут обойтись в $1,4−2,9 млрд.
