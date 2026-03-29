Финляндия подтвердила, что минимум один из упавших БПЛА был украинским

Военно-воздушные силы Финляндии подтвердили, что один из упавших на территории страны дронов был украинским, сообщает Yle.

Источник: РБК

Утром 29 марта два летательных аппарата упали в районе города Коувола, расположенного близ побережья Финского залива. Финляндия подняла в небо истребители F/A-18 Hornet ВВС для охраны воздушного пространства.

Премьер-министр государства Петтери Орпо сообщал, что получил информацию о падении двух БПЛА, предполагая, что они могут быть украинскими.

Как позже уточнили военные, один из беспилотников был идентифицирован как украинский AN196. О принадлежности второго дрона пока нет сообщений.

Ближе к вечеру 29 марта полиция Западной Уусимаа сообщила об обнаружении еще одного неопознанного дрона. Аппарат приземлился на лед моря в районе Хаукилахти города Эспоо. Полицейские оцепили район, идет проверка.

