Иран нанес удар по химическому заводу на юге Израиля

Рабочих и сотрудников эвакуировали. Специальные команды по работе с опасными материалами и мониторинговые подразделения оценивают риски утечки опасных материалов в промышленной зоне. Сотрудники экстренной медицинской помощи сообщили, что один человек получил легкое ранение.
Израильская газета Maariv пишет, что после получения сообщения об инциденте на место направили три специальные команды по работе с опасными материалами и мониторинговые подразделения из города Беэр-Шева. По ее данным, в настоящий момент информации о пострадавших нет.
Местное издание Calcalist также сообщает о раненом мужчине, ему оказали медицинскую помощь. Рабочие в окрестностях промышленной зоны были вынуждены закрыть предприятия, опасаясь протечки опасных материалов, уточняет газета.
В Неот-Ховаве работают несколько десятков крупных фабрик с тысячами работников, отмечает Calcalist. Министерство охраны окружающей среды сообщило, что их команды были вызваны на место происшествия.
Иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщает, что Иран нанес удар по израильскому заводу, связанному с военной промышленностью, на юге страны. Этот удар является предупреждением о нападении на заводы и промышленность Ирана.
Промзона Неот-Ховав, находящаяся к югу от Беэр-Шевы, представляет собой ключевой центр химической промышленности Израиля. Здесь производится около половины всех химических веществ, выпускаемых в стране. Кроме того, в этом районе расположены электростанция и складские помещения.
В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и армейское руководство. В ответ на нападение Тегеран нанес массированные удары по американским базам в странах Персидского залива.
Накануне ракетной атаке Ирана подвергся завод по производству алюминия Al Taweelah в Абу-Даби, принадлежащий компании Emirates Global Aluminium (EGA). В результате ударов несколько сотрудников EGA получили ранения, их жизни ничего не угрожает. ОАЭ — самое обстреливаемое государство среди соседей Ирана в Персидском заливе, писала Financial Times.
