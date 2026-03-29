️МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании

️МИД вызвал временную поверенную в делах Великобритании в России. Причины этого и детали в российском ведомстве не раскрыли.

Источник: РБК

МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

«На Смоленку вызвана временная поверенная Британии», — сказали в ведомстве, не уточнив деталей и причин.

В начале февраля Великобритания выслала российского дипломата. Решение было принято в ответ на российские меры, пояснили в британском правительстве.

В середине января ФСБ сообщила, что секретарь отдела посольства в Москве сотрудничал с британскими спецслужбами. Речь шла о втором секретаре административно-хозяйственного отдела посольства Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель.

МИД России за последний месяц несколько раз вызывало дипломатов западных стран. 27 марта чешского посла вызвали в российское внешнеполитическое ведомство из-за нападения с «коктейлями Молотова» на Русский дом в Праге. Москва потребовала расследовать произошедшее. В Министерстве иностранных дел Чехии осудили атаку и заверили, что делом уже занимается полиция.

В начале марта в МИД России вызвали посла Нидерландов Йоаннеке Балфоорт и выразили ей протест в связи с акцией, проведенной у российского посольства в Гааге 24 февраля. Демонстрация, как отмечает ведомство, фактически заблокировала работу дипломатического представительства.

До этого МИД выразил протест финскому послу из-за акции напротив посольства России в Хельсинки, во время которой демонстранты сожгли российский флаг. В МИДе назвали произошедшее актом надругательства при попустительстве правоохранителей.

