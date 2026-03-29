Экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов объяснил свой уход из политики

Экс-мэр Нижнего Новгорода и депутат Государственной Думы РФ Вадим Булавинов раскрыл причины своего решения оставить политическую карьеру. Об этом рассказал депутат ЗСНО Рустам Досаев, который случайно встретил политика на одной из заправочных станций региона.
На вопрос о причинах отказа от борьбы за мандат Вадим Булавинов ответил, что «уходить нужно вовремя». По словам экс-градоначальника, сейчас он намерен посвятить время частной жизни и заслуженному отдыху. Несмотря на смену приоритетов, политик по-прежнему регулярно посещает Нижегородскую область и продолжает следить за жизнью региона.
— С большим уважением отношусь к Вадиму Евгеньевичу, в том числе за те изменения к лучшему в нашем городе, которым он положил начало, руководив Нижним Новгородом! — подчеркнул Рустам Досаев.
Напомним, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов отказался от выборов в Госдуму. По его словам, несмотря на высокий рейтинг доверия и предложения от трех партий выдвинуть его кандидатуру, он принял решение не участвовать ни в федеральных, ни в региональных выборах.