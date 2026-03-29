Премьер Финляндии призвал Европу к большей ответственности по Украине

Европейским странам следует взять на себя больше ответственности в вопросе мирных переговоров по Украине, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Yle.
«Европа должна быть готова взять на себя все большую ответственность и в переговорах по Украине», — сказал Орпо.
Он также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо принять положительное решение по финансовой поддержке Киеву, которую заблокировала Венгрия. Кроме того, Европе нужно взять на себя больше ответственности за свою оборону.
Орпо также выразил сожаление по поводу смягчения санкций на российскую нефть после начала войны на Ближнем Востоке. По его мнению, наилучшим решением ситуации было бы, если бы переговоры между США и Ираном дали результат и ситуация на Ближнем Востоке стабилизировалась.
Ранее в марте президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам, возможно, придется учитывать территориальные уступки Украины в пользу России на практике. По его словам, Европа не признает юридически такие уступки, однако фактическая ситуация может отличаться.
