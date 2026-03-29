Третьего человека задержали после инцидента с Пашиняном в церкви

Полицейские в Ереване задержали еще одного человека после инцидента с участием премьер-министра Никола Пашиняна в церкви святой Анны 29 марта.

Источник: РБК

Полицейские в Ереване задержали еще одного человека после инцидента с участием премьер-министра Никола Пашиняна в церкви святой Анны 29 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян, передает Aravot. Ранее МВД сообщало о задержании двух человек.

По данным News.Am, инцидент произошел утром во время литургии по случаю Цахказарда (Вербного воскресенья), когда премьер выходил из церкви. Как передавал «Sputnik Армения», один из прихожан обратился к сотруднику охраны премьера и сказал: «Не смей на меня так смотреть!» Затем кто-то попытался дотянуться до плеча Пашиняна, однако его руку отвели телохранители. В ответ на происходящее премьер-министр призвал всех успокоиться.

Саргсян уточнил, что все трое задержаны по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица. Они доставлены в Следственный комитет.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью усиливается с 2020 года. Руководство ААЦ регулярно критикует политику Пашиняна. В частности, после поражения Армении во второй карабахской войне в декабре 2020 года католикос всех армян Гарегин II призывал Пашиняна уйти в отставку. В феврале 2026 года генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II и запретила ему выезд из страны.

