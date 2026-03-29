Третьего человека задержали после инцидента с Пашиняном в церкви

По данным News.Am, инцидент произошел утром во время литургии по случаю Цахказарда (Вербного воскресенья), когда премьер выходил из церкви. Как передавал «Sputnik Армения», один из прихожан обратился к сотруднику охраны премьера и сказал: «Не смей на меня так смотреть!» Затем кто-то попытался дотянуться до плеча Пашиняна, однако его руку отвели телохранители. В ответ на происходящее премьер-министр призвал всех успокоиться.