Экс-посол Украины заявил о давлении США на фоне спора Зеленского и Рубио

Несмотря на заявление госсекретаря США Марко Рубио, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что Вашингтон все-таки оказывает давление на Киев, чтобы тот вывел войска из Донбасса. Об этом Шамшур заявил в эфире Radio NV.
«Я уже не раз говорил, что настолько уверен, что давление на нас оказывается. Такой вывод можно сделать на основе некоторых заявлений самого [президента США Дональда] Трампа, а также [спецпосланника Трампа Стива] Уиткоффа и Рубио. А Соединенные Штаты Америки при Трампе заинтересованы в том, чтобы как можно скорее закончить эту войну. Его совсем не интересуют наши интересы», — сказал он.
В то же время экс-посол считает, что полемика между украинским лидером Владимиром Зеленским и Рубио относительно давления на Украину выглядит странно. Дипломат отметил, что, скорее всего, Зеленский описал реальную картину переговоров, а заявления Рубио накаляют обстановку.
Ранее в интервью агентству Reuters 25 марта Зеленский сообщил, что США ставят предоставление гарантий безопасности Украине в зависимость от вывода украинских войск с контролируемых территорий Донбасса. «Президент Трамп, к сожалению, на мой взгляд, все еще выбирает стратегию оказания большего давления на украинскую сторону. Американцы готовы окончательно утвердить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти из Донбасса», — сказал тогда он.
Рубио после этого заявил, что Зеленский солгал, добавив, что США требуют гарантий безопасности лишь после завершения конфликта. Делегация США не связывала гарантии с тем, «уступит ли он территорию», подчеркнул госсекретарь. «Не знаю, зачем он говорит такие вещи. Это просто неправда», — добавил он.
На следующий день Зеленский заочно ответил на слова Рубио, утверждая, что «никому не врал». «Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», — сказал тогда он.
Одним из ключевых условий для начала мирных переговоров с Украиной, которые президент России Владимир Путин озвучил летом 2024 года, является вывод российских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
