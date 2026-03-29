«По Ливану я дал указание еще больше расширить существующую зону безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить обстрела ракетами нашей границы», — сказал он в видеообращении, записанном во время посещения северных границ еврейского государства. Кадры распространила канцелярия главы правительства.
Нетаньяху приказал расширить зону безопасности на юге Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился расширить зону безопасности, находящуюся под контролем израильских военных, на юге Ливана.