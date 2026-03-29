Дрозденко извинился за пост об угрозе БПЛА в Ленинградской области

Сообщение об опасности атаки беспилотников в трех районах Ленинградской области оказалось ошибочным, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.
Ранее губернатор предупредил о возможной угрозе БПЛА в Волховском, Киришском и Тихвинском районах; аналогичное сообщение публиковалось несколькими часами ранее.
Вскоре Дрозденко написал, что «тревога ложная», объяснив случившееся перебоями со связью.
«Из-за нестабильного интернета выскочило сообщение от 11.59 сегодня. Дал поручение везде удалить. Прошу извинить команду канала и модераторов», — говорится в сообщении.
Минувшей ночью и утром Ленобласть подверглась массированной атаке дронов. В результате в порту Усть-Луга вспыхнул пожар. Всего над регионом к утру сбили более 30 беспилотников.
Дрозденко сообщил об отмене беспилотной опасности в 9:47 мск, она возобновилась около полудня и продлилась почти 50 минут. Ограничения в петербургском аэропорту Пулково были сняты в 12:59 мск.
