В КСИР пообещали скоро атаковать новые «ценные» объекты США и Израиля

ТЕГЕРАН, 29 марта. /ТАСС/. Иранские военные в скором времени нанесут удары по новым «ценным» американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал Маджид Мусави.

Источник: Reuters

«Благодаря усилиям [иранской] разведки и ударам [исламской республики] у Америки не осталось иного выбора, кроме как убраться подальше от иранских границ. Это доказывают и обломки [уничтоженных Ираном] американских самолетов, а также разрушенных складов [противника]», — написал он в X. «Вскоре в этот список [пораженных целей] будут добавлены новые ценные объекты», — подчеркнул Мусави.

