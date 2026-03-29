В Армении завели дело после попытки нападения на Пашиняна

«По факту сегодняшнего инцидента начато уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса (хулиганство) и части 3 статьи 452 (вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица). Три человека задержаны», — сообщила она.
Ранее МВД Армении сообщило о задержании трех граждан после воскресной литургии в церкви Святой Анны в Ереване, где произошел инцидент с премьер-министром. Мужчина попытался ударить Пашиняна, когда тот направлялся к выходу из храма. Эти действия транслировались в прямом эфире в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).