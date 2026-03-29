Филиппины закупили у России крупную партию нефти на фоне войны в Иране

Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Филиппин Petron Corp. закупил 2,48 млн барр. сырой нефти из России в поиске альтернативных поставщиков на фоне войны в Иране, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо материнской компании San Miguel Corp., распространенное 27 марта.
«Если текущий кризис сохранится, а альтернативные источники нефти останутся недоступными или недостаточными, Petron может быть вынуждена снова рассмотреть возможность закупок российской сырой нефти для пополнения национальных запасов топлива», — говорится в заявлении.
Компания назвала закупки «крайней необходимостью». Этого количества хватит НПЗ до июня 2026 года. До этого, 20 марта, власти страны сообщали, что запасов нефти хватит Филиппинам на 45 дней.
Местный авиаперевозчик Cebu Air Inc. заявил, что запасов авиатоплива ему хватит до июня.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В тот же день Petron сообщила, что одна партия на 2 млн барр. нефти не смогла пройти через Ормузский пролив после его блокировки Ираном. Вторая партия с 2 млн барр. также была отменена 7 марта.
28 февраля Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. Через эту водную артерию проходит до 20% мировой нефти и более 30% СПГ. 25 марта власти Исламской Республики Иран разрешили проходить через пролив судам дружественных стран: России, Индии, Пакистана и Китая. При этом глава МИД страны Аббас Арагчи отметил, что Тегеран «не видит смысла позволять противникам использовать пролив».
Как пишет Bloomberg, Филиппины обеспечивают все свои потребности в нефти за счет импорта с Ближнего Востока. После объявления правительством страны чрезвычайного положения в энергетике страна начала вести переговоры с другими странами, чтобы найти альтернативные источники. В настоящий момент, помимо России, Филиппины ведут диалог об этом с Японией, Китаем, Южной Кореей и Индией.
По словам исполнительного секретаря Ральфа Ректо, на этой неделе страна получит первую партию дизельного топлива объемом более 1 млн барр. Он назвал это результатом «нефтяной дипломатии», которую вели чиновники во главе с министром энергетики Шэрон Гарин. Он не уточнил, из какой именно страны поступит топливо.
«Из Индонезии также поступила железобетонная гарантия стабильных поставок угля», — добавил Ректо.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.