«Какой-то сюр»: Медведев высмеял помощь странам Ближнего Востока от Зеленского

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о помощи странам Персидского залива, которые даже с присутствием американских баз не смогли обеспечить свою защиту, выглядит сюрреалистично. Об этом с иронией заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который впервые поделился своими размышлениями о последних событиях в международной политике в формате видео.
— Смешно смотреть, как зеленое насекомое скачет по странам залива и предлагает защиту от дронов. Какой-то сюр! Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство — типа готово, — сказал Медведев в публикации.
Медведев предположил, что следующими точками для «вояжа» Зеленского в таком случае могут стать Тихуанский наркокартель или наркокартель Синалоа, поскольку сам президент Украины является «потребителем их продукции», а самим картелям нужны дроны для перевозки специальных грузов и борьбы с конкурентами.
Однако еще 13 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой своих объектов на Ближнем Востоке от иранских дронов, поскольку сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями в этой сфере.
В то же время в самой Украине опасаются, что поддержка противников Ирана негативно скажется на безопасности их страны. За день до этого депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что Иран может попытаться нанести удар по Украине, и Киеву следует быть к этому готовым.
Еще 14 марта глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что вся территория Украины становится законной целью для атак Ирана. Он отметил, что Киев фактически стал участником военного конфликта из-за предоставления Израилю беспилотников.