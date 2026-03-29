Наркокартели ждут: Медведев высмеял вояж «зеленого насекомого» в ОАЭ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял визит Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока. По мнению российского политика, предложения Киева по защите региона от беспилотников выглядят абсурдно на фоне неспособности даже американских военных баз обеспечить безопасность союзников.
«Смешно смотреть, как зеленое насекомое скачет по странам залива и предлагает защиту от дронов. Какой-то сюр! Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство — типа готово и “мы умеем”», — отметил Дмитрий Медведев в своем видеообращении на платформе MAX, посвященном международной политике. Он подчеркнул, что попытки Украины позиционировать себя как гаранта безопасности в регионе Персидского залива не имеют под собой реальных оснований.
Заместителя председателя СБ РФ также заинтересовали дальнейшие маршруты зарубежных поездок украинского лидера. «Ближе всего по интересам этого персонажа — Тихуанский картель. Ну, или картель Синалоа. Он же потребитель этой продукции. А картелям тоже дроны нужны. Для перевозки спецгрузов и борьбы с конкурентами», — иронично добавил политик.
Ранее киевское руководство объявило о планах по расширению военного сотрудничества с ближневосточными государствами. По итогам переговоров Владимира Зеленского с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном было заявлено о достижении договоренностей в сфере обороны. Параллельно с этим представители министерств обороны Саудовской Аравии и Украины подписали в Джидде меморандум, регулирующий взаимодействие при проведении оборонных закупок и укреплении защиты от атак беспилотных летательных аппаратов.