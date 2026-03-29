Наркокартели ждут: Медведев высмеял вояж «зеленого насекомого» в ОАЭ

«Смешно смотреть, как зеленое насекомое скачет по странам залива и предлагает защиту от дронов. Какой-то сюр! Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство — типа готово и “мы умеем”», — отметил Дмитрий Медведев в своем видеообращении на платформе MAX, посвященном международной политике. Он подчеркнул, что попытки Украины позиционировать себя как гаранта безопасности в регионе Персидского залива не имеют под собой реальных оснований.