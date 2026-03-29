На Украине военкомы начали проводить рейды в гражданской одежде

В Хмельницком, расположенном в западной части Украины, представители территориальных центров комплектования сменили рабочую форму на гражданскую одежду и выходят в таком виде на улицы для остановки прохожих, чтобы потребовать у них документы военного учёта. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Страна.ua».