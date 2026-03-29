FT рассказала об «экономике сопротивления» Ирана

Страна, как отмечает издание, развивает внутреннее производство товаров, которые сложно импортировать, включая лекарства, автокомпоненты и бытовую технику, а также использует бартер — в частности, поставляет нефть в обмен на продовольствие и оборудование. Энергетическая инфраструктура при этом «разбросана» по всей территории страны, что усложняет ее поражение. Это урок, усвоенный после ирано-иракской войны 1980-х годов, говорится в публикации.
Эта модель экономики проходит проверку на фоне войны, начавшейся 28 февраля, в ходе которой США и Израиль нанесли тысячи ударов по военной и критической инфраструктуре Ирана, отмечает издание. Несмотря на давление, экономика демонстрирует устойчивость: власти децентрализовали управление, ускорили импорт и упростили бюрократические процедуры. Кроме того, торговля по сухопутным маршрутам продолжается, дефицита продуктов в магазинах нет, введено нормирование топлива.
При этом инфляция в стране превышает 40%, уровень жизни снизился, а экономические проблемы усилились еще до войны. Недовольство состоянием экономики, как подчеркивает FT, стало одной из главных причин недавних антиправительственных волнений. Аналитики считают, что текущая модель позволяет системе выживать, но не устраняет сам кризис.
«Нет сомнений, что экономика Ирана столкнется с потрясением из-за этой войны. Но я не думаю, что экономический кризис станет тем, что сломит иранское государство в этом конфликте», — заявил исполнительный директор британского аналитического центра Bourse & Bazaar Foundation Эсфандияр Батмангхелидж.
По его мнению, существует большая вероятность того, что гражданская экономика будет подорвана ради создания так называемой военной экономики.
Иранская промышленность может «гибко переходить от импортных товаров к товарам отечественного производства», пояснил экономист из Виргинского политехнического университета Джавад Салехи-Исфахани. Именно это, по его словам, отличает Иран от его соседей по Персидскому заливу. «У него есть промышленная база, которая существует со времен шаха. Они могут выживать на каком-то базовом уровне, но жизнь будет очень тяжелой», — пояснил он.
В то же время эксперты указывают на сохраняющиеся риски: перебои в морской логистике через Ормузский пролив могут затруднять импорт пшеницы, масличных культур и риса. Кроме того, страна в значительной степени зависит от поставок сои, кукурузы и других зерновых культур для кормления скота, говорится в статье.
Ранее Министерство финансов США 20 марта разрешило экспорт и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, которые уже были погружены на суда. Разрешение действует до 19 апреля, но не распространяется на финансовые операции с компаниями из КНДР, Кубы, Крыма, ДНР и ЛНР. Журналист Axios Барак Равид заявлял, что смягчение санкций дает возможность Исламской Республике заработать порядка $14 млрд.
Вместе с тем Иран внедрил новый подход к контролю над Ормузским проливом, начав взимать с некоторых судов по $2 млн за проход по этому морскому пути. Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай начали прямые переговоры с Тегераном для прохода их танкеров. При этом остается неясным механизм проведения платежей с учетом действующих санкций против Ирана.
