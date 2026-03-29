Офис Нетаньяху выступил с объяснениями по поводу скандала с латинским патриархом

Напомним, ранее стало известно о том, что полиция Израиля не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Иельпо в храм Гроба Господня в Вербное воскресенье. Церковные иерархи назвали это серьёзным нарушением свободы вероисповедания и впервые за столетия помешали проведению мессы в этот важный праздник. Также подчёркивается, что такой прецедент игнорирует чувства миллиардов верующих по всему миру. Папа Римский отметил, что традиционные предпасхальные ритуалы не будут проводиться из-за конфликта на Ближнем Востоке.