Жена Зеленского пожаловалась, что Украина теперь не в фокусе внимания

Елена Зеленская в интервью телеканалу Fox News выразила обеспокоенность тем, что внимание к Украине ослабевает из-за появления новых мировых событий. Она отметила, что новостной поток быстро вытесняет информацию об Украине, когда возникают более актуальные события в других частях света. Зеленская подчеркнула, что начало нового конфликта не означает завершения предыдущего.