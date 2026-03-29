Возникший в результате атаки БПЛА пожар в порту Усть-Луга локализовали

Спасатели локализовали пожар, начавшийся в порту Усть-Луга в Ленинградской области в результате ударов беспилотников, на остальных объектах устранили последствия. Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.
«К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда», — сказал глава региона.
Он также добавил, что обломки БПЛА повредили жилой дом в Систо-Палкино, с владельцами работает администрация Ломоносовского района.
Ранним утром 29 марта Дрозденко сообщил, что в результате атак дронов был поврежден порт Усть-Луга, там возник пожар. Атаки начались в ночь на 29 марта, к 9:47 мск были сбиты 36 дронов.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.