Возникший в результате атаки БПЛА пожар в порту Усть-Луга локализовали

Спасатели локализовали пожар, начавшийся в порту Усть-Луга в Ленинградской области в результате ударов беспилотников, на остальных объектах устранили последствия.

Источник: РБК

Спасатели локализовали пожар, начавшийся в порту Усть-Луга в Ленинградской области в результате ударов беспилотников, на остальных объектах устранили последствия. Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда», — сказал глава региона.

Он также добавил, что обломки БПЛА повредили жилой дом в Систо-Палкино, с владельцами работает администрация Ломоносовского района.

Ранним утром 29 марта Дрозденко сообщил, что в результате атак дронов был поврежден порт Усть-Луга, там возник пожар. Атаки начались в ночь на 29 марта, к 9:47 мск были сбиты 36 дронов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше