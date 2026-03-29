Пушилин заявил о подходе ВС РФ к критически важному узлу обороны ВСУ у Славянска

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о приближении российских штурмовых подразделений к Рай-Александровке. В своем видеообращении, опубликованном в MAX, он подчеркнул, что этот населённый пункт представляет собой один из важнейших узлов обороны противника перед Славянском, что объясняет ожесточенное сопротивление. Тем не менее, по его словам, российские силы продолжают планомерное продвижение.