Пушилин заявил о подходе ВС РФ к критически важному узлу обороны ВСУ у Славянска

«Данный населённый пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском. Поэтому противник там упирается, что предсказуемо, но наши подразделения планомерно продвигаются вперёд», — сказал Пушилин.
Глава ДНР заявил, что шансы ВСУ на удержание Красного Лимана стремительно сокращаются.
Параллельно с этим, российские бойцы добились продвижения в районе Нового Донбасса, что находится вблизи Доброполья — жизненно важного логистического центра Украины. А освобождение Никифоровки, по словам Пушилина, открывает путь для дальнейшего наступления на Славянском направлении. Интенсивные бои также развернулись в Белицком и в лесах под Святогорском.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по ключевой авиабазе ВСУ в Хмельницкой области, которая используется для базирования натовских самолётов. Атака произошла вечером 28 марта и пришлась по объектам неподалёку от Староконстантинова. Целями стали защищённые сооружения: подземные коммуникации, арочные укрытия с боеприпасами, а также укреплённый командный бункер, откуда управляли авиацией.
