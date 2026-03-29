ВВС Финляндии подтвердили падение украинского беспилотника в стране

Один из аппаратов военные уже идентифицировали как украинский, еще один объект найден в том же районе, его происхождение устанавливается. Кроме того, неопознанный дрон обнаружили в Эспоо. Представители ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших на территории страны беспилотников принадлежал ВСУ, добавили журналисты Yle.