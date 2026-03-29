ОАЭ призвали принудить Иран к компенсациям странам Персидского залива

Мирное соглашение по Ирану должно включать обязательства Исламской Республики выплатить компенсации странам Персидского залива за причиненный ущерб, написал советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш на своей странице в соцсети X.
«Любое политическое решение, направленное на урегулирование иранской агрессии против государств Персидского залива, должно предусматривать четкие гарантии, исключающие повторение подобных нападений в будущем, утверждать принцип невмешательства и включать положения об иранских компенсациях за ущерб, нанесенный гражданской и критически важной инфраструктуре, а также мирным жителям», — говорится в посте.
Гаргаш утверждает, что Иран «ввел своих соседей в заблуждение» относительно своих намерений. Советник также назвал действия республики «заранее спланированной агрессией».
«Это делает оба упомянутых направления ключевыми в противодействии режиму, который стал главным источником угрозы безопасности стран Персидского залива», — добавил Гаргаш.
ОАЭ стали наиболее обстреливаемым государством среди соседних стран Ирана в Персидском заливе, писала Financial Times.
В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и высшее военное руководство. В ответ на это нападение Тегеран осуществил массированные удары по американским военным объектам в странах Персидского залива.
28 марта иранский телеканал Press TV, ссылаясь на источник, сообщил, что руководство Ирана решило «прекратить многонедельную сдержанность» в отношении ОАЭ. В тот же день Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об уничтожении склада, где хранились украинские системы противовоздушной обороны в Дубае. Однако официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг данное сообщение.
