Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы МИД четырех стран обсудили в Исламабаде пути окончания войны в Иране

Дар: Главы МИД 4 стран обсудили пути прекращения иранского конфликта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава пакистанского МИД Исхак Дар заявил, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсудили в Исламабаде возможные пути прекращения конфликта между США и Ираном, передает агентство Рейтер.

«Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсудили “возможные пути скорейшего и окончательного прекращения войны” на Ближнем Востоке», — говорится в публикации агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше