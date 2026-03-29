МИД Пакистана анонсировал переговоры США и Ирана в Исламабаде

Переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в ближайшее время, сообщил глава МИД Пакистана Исхак Дар.

Источник: РБК

«Пакистан рад, что как Иран, так и США выразили доверие нашей стране в вопросе содействия переговорам. Пакистан будет удостоен чести принять и содействовать проведению содержательных переговоров между двумя сторонами в ближайшие дни, чтобы достичь всеобъемлющего и прочного урегулирования текущего конфликта», — сказал он.

Дар рассказал, как провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. «Китай полностью поддерживает инициативу Пакистана по проведению американо-иранских переговоров», — поделился пакистанский министр.

Аналогичная беседа состоялась и с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, который также выразил полную поддержку пакистанской мирной инициативе, добавил Дар.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
